Два клуба Ла Лиги заинтересованы в услугах Цыганкова
Один из них – многократный победитель Лиги Европы
около 1 часа назадПодписаться в
Правый полузащитник Жироны Виктор Цыганков хочет покинуть команду после того, как она вылетела из Ла Лиги по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, ситуация между клубом и 28-летним украинцем может обостриться. Изначально каталонцы хотели получить 10 млн евро за вингера, но не получили ни одного предложения.
Цель Цыганкова – договориться об уходе в статусе свободного агента. Это должно сэкономить для Жироны деньги на его зарплате, которая является самой высокой в команде. Контракт игрока рассчитан до лета следующего года.
Несколько команд Ла Лиги готовы действовать, учитывая ситуацию. Внимательно следят за Цыганковым Валенсия и Севилья, которым нужен вингер.
На счету Виктора 20 голов и 23 результативные передачи в 119 матчах за Жирону.
Ранее сообщалось, что Цыганков согласился на трансфер в европейский клуб.