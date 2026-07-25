Владимир Кириченко

Правый полузащитник Жироны Виктор Цыганков хочет покинуть команду после того, как она вылетела из Ла Лиги по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ситуация между клубом и 28-летним украинцем может обостриться. Изначально каталонцы хотели получить 10 млн евро за вингера, но не получили ни одного предложения.

Цель Цыганкова – договориться об уходе в статусе свободного агента. Это должно сэкономить для Жироны деньги на его зарплате, которая является самой высокой в команде. Контракт игрока рассчитан до лета следующего года.

Несколько команд Ла Лиги готовы действовать, учитывая ситуацию. Внимательно следят за Цыганковым Валенсия и Севилья, которым нужен вингер.

На счету Виктора 20 голов и 23 результативные передачи в 119 матчах за Жирону.

Ранее сообщалось, что Цыганков согласился на трансфер в европейский клуб.