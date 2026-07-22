Павел Василенко

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков находится в шаге от смены клуба в летнее трансферное окно. По информации турецкого журналиста Эбубекира Джана, 28-летний футболист уже дал согласие на переход в Трабзонспор.

Сообщается, что вице-президент турецкого клуба Ибрагим Шахинкаи отправился в Испанию, чтобы завершить переговоры с Жироной и согласовать финальные детали будущей сделки. Именно Цыганков считается главной трансферной целью Трабзонспора этим летом, опережая других кандидатов на усиление атакующей линии.

По данным источника, стороны приблизились к договоренности, а официальное оформление трансфера может состояться уже в ближайшие дни.

Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года. За это время украинец провел 119 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи, став одним из лидеров каталонской команды.

В сезоне-2025/26 вингер сыграл 36 поединков, записав на свой счет восемь голов и девять ассистов.