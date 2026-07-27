Павел Василенко

Мадридский Реал оформил один из самых громких трансферов лета. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, «сливочные» достигли окончательной договоренности с РБ Лейпциг о переходе 19-летнего вингера сборной Кот-д'Ивуара Яна Дьоманде. Сумма сделки превысит 100 миллионов евро, а после прохождения медосмотра футболист подпишет контракт до лета 2031 года.

Еще несколько дней назад фаворитом в борьбе за талантливого африканца считался ПСЖ, который даже согласовал с игроком личные условия. Однако французский клуб отказался увеличивать финансовое предложение, тогда как президент Реала Флорентино Перес согласился выполнить требования Лейпцига и закрыл сделку.

Новый наставник мадридцев Жозе Моуриньо называл Дьоманде одним из главных трансферных приоритетов. Именно поэтому руководство клуба активизировало переговоры и согласилось на рекордные расходы, чтобы обеспечить португальского тренера еще одним топовым исполнителем перед стартом сезона.

Еще в конце июня спортивный директор Лейпцига Марсель Шефер заявлял, что клуб не намерен продавать одного из своих лидеров. Однако предложение, которое превысило девятизначную сумму, заставило немцев изменить позицию. Для Лейпцига это станет чрезвычайно выгодной операцией, ведь год назад Дьоманде был приобретен у Леганеса примерно за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне ивуариец стал одним из открытий Бундеслиги. В 33 матчах чемпионата он забил 12 голов и отдал восемь результативных передач, а во всех турнирах записал на свой счет 13 мячей и 10 ассистов.

После переходов Марко Кукурельи, Ибрагимы Конате, Бернарду Силвы и Дензела Думфриса Дьоманде станет пятым крупным новичком Реала в новой команде Жозе Моуриньо.