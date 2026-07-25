Владимир Кириченко

Мадридский Реал вмешался в борьбу за ивуарийского вингера Лейпцига Яна Диоманде.

Об этом сообщают журналисты The Athletic Дэвид Орнштейн, Марио Кортегана и Себастьян Стаффорд-Блур.

Немецкий клуб рассчитывает получить за футболиста примерно 130 миллионов евро и параллельно пытается договориться с ним о новом контракте (действующий рассчитан до лета 2030-го – прим.).

Еще одним претендентом на игрока является ПСЖ, однако победитель Лиги чемпионов пока не готов предложить такую сумму, которая бы убедила Лейпциг отпустить нападающего уже в это трансферное окно.

Как отмечает Фабрицио Романо, «быки» отклонили стартовое предложение «сливочных» в размере 90+10 млн евро, поэтому переговоры продолжаются.

19-летний ивуариец перешел в Лейпциг только год назад из Леганеса за 20 млн – в своем дебютном сезоне он сыграл 36 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что лучший футболист ЧМ-2026 хочет перейти в Реал.