Более 400 миллионов потрачено. Челси приобрел испанского защитника
Футболист продолжит карьеру в АПЛ
Фото - ФК Челси
Челси подписал левого защитника Пепа Чаваррию. Испанский защитник подписал пятилетний контракт, сумма трансфера составляет около 20 миллионов евро.
28-летний игрок должен заменить Марка Кукурелью на позиции левого защитника, который перешел в мадридский Реал.
Чаваррия ранее выступал за Райо Вальекано, с которым в прошлом сезоне дошел до финала Лиги конференций, где испанцы проиграли лондонскому Кристал Пэлас.
Лондонский клуб проводит очередное активное лето на трансферном рынке и уже потратил более 400 миллионов евро на ряд новых игроков.
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