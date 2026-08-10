Денис Седашов

В лондонском Челси обратили внимание на изменения в поведении Михаила Мудрика, который присоединился к команде во время турне в Гонконге.

По информации The Athletic, если раньше украинский вингер вел себя замкнуто, то после длительного отсутствия стал значительно более открытым в общении с партнерами и персоналом клуба.

Мудрик не играл с ноября 2024 года из-за положительного теста на мельдоний. Его возвращение в состав Челси стало возможным после урегулирования дела с Футбольной ассоциацией Англии и WADA.

Всего до отстранения украинец провел за лондонский клуб 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Автогол после паса Мудрика спас Челси от поражения в Малайзии.