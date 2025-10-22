Ультрас Комо опубликовали заявление, в котором резко раскритиковали готовность клуба сыграть февральский матч Серии А против Милана в Перте, Австралия.

«Комо без своих людей – это не Комо. Вы говорите о жертве, как будто это абстрактное понятие. Для нас жертва – это повседневная реальность, когда мы работаем всю неделю и преодолеваем сотни километров в воскресенье, чтобы только быть на стадионе».

Также фанаты команды призвали руководство Комо не играть матч с Миланом в Австралии.

«Благо для клуба – на трибунах: под дождем и холодом, с песнями и шарфами. Футбол родился из людей, а не из маркетинговых стратегий. Наша вера не путешествует бизнес-классом и остается здесь. Проявите немного достоинства и не принимайте это приглашение.

Страсть не купить. Не будьте соучастниками этого фарса», – говорится в обращении фанатов Комо.