В седьмом туре Серии А состоялся матч между Комо и Ювентусом, в котором команда Сеска Фабрегаса сделала сюрприз, уверенно победив со счетом 2:0, несмотря на статус андердога.

Уже в первой половине встречи немецкий защитник Кемпф открыл счет, воспользовавшись точной передачей Нико Паса. После перерыва туринцы активно искали путь к воротам соперника, но вместо ответа снова оказались в роли догоняющих.

Главным героем поединка стал Нико Пас: кроме ассиста он отметился и забитым мячом на 79-й минуте, окончательно похоронив надежды гостей. Для Ювентуса эта встреча стала шестой подряд без побед — предыдущие пять матчей команда Игоря Тудора завершала вничью.

Комо, набрав три очка, поднялся на пятое место, набрав 12 баллов. Ювентус с тем же количеством очков опустился на шестую позицию из-за худшей разницы мячей.

Серия А, 7 тур

Комо – Ювентус – 2:0

Голы: Кемпф, 4, Пас, 79