Главный тренер Динамо Игорь Костюк после поражения в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК (2:3) отреагировал на поведение болельщиков соперника. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они намеренно принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение.

Повторю: считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, которая приносит огромные страдания – разрушаются дома, гибнут наши мирные жители. Очень неприятная ситуация. Благодарим Вооруженные силы Украины за то, что защищают нас и дают возможность играть в футбол и представлять страну на международной арене.