Павел Василенко

Болельщики сборной Украины по итогам матча четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2026 против Азербайджана (2:1) определились с лучшим игроком в составе сине-желтых. Полузащитник Руслан Малиновский второй раз подряд получил эту награду.

Хавбек Дженоа помог сборной Украины укр, отметившись в этой игре голом и результативной передачей и был отмечен наградой «‎Лев матча».

Календарь матчей сборной Украины в квалификации на ЧМ-2026

13 ноября. 21:45 – Франция – Украина

16 ноября. 19:00 – Украина – Исландия

На данный момент сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).