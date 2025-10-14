Хавбек национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями от матча против команды Азербайджана (2:1) в отборе к чемпионату мира 2026 года.

«Впечатления отличные, но матч был тяжелым. Но главное – победа. Хорошо, что победили, эта победа – для всех украинцев и для всех наших воинов. Поэтому хорошо, что победили.

Мой гол? Отрабатывали, но получилось как получилось. Отрабатывали, но не на меня. Ничего страшного», – сказал Гуцуляк в эфире MEGOGO.