Гуцуляк: «Гол Азербайджана? Заработали, но не на меня»
Футболист сине-желтых доволен победой команды
около 2 часов назад
Хавбек национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями от матча против команды Азербайджана (2:1) в отборе к чемпионату мира 2026 года.
«Впечатления отличные, но матч был тяжелым. Но главное – победа. Хорошо, что победили, эта победа – для всех украинцев и для всех наших воинов. Поэтому хорошо, что победили.
Мой гол? Отрабатывали, но получилось как получилось. Отрабатывали, но не на меня. Ничего страшного», – сказал Гуцуляк в эфире MEGOGO.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка), и четвертую – Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия
Поделиться