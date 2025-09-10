Сергей Стаднюк

Состоялись все матчи заключительного тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

Эквадор одержал минимальную домашнюю победу над Аргентиной благодаря пенальти Эннера Валенсии, реализованному на 13-й компенсированной минуте первого тайма. Игра оказалась жесткой: еще в первой половине удаление получил аргентинец Отаменди, а в начале второго тайма красную карточку увидел и эквадорец Кайседо. Лионель Месси участия в матче не принял, а легендарную десятку на спине в этот раз носил 18-летний полузащитник Реала Мастантуоно.

Боливия подарила своим болельщикам настоящий праздник, сенсационно одолев Бразилию. Единственный гол в конце первого тайма забил Мигелито, реализовав пенальти. Интересно, что полузащитника зимой активно сватали в киевское Динамо. Эта победа позволила боливийцам обойти Венесуэлу и занять место в межконтинентальном плей-офф. Защитник Шахтера Арройо весь матч провел в запасе.

Настоящее безумие произошло в Каракасе, где Венесуэла и Колумбия на двоих забили девять мячей. Уже на 12-й минуте хозяева вели 2:1 после голов Сеговии и Дж. Мартинеса, однако затем началось шоу Луиса Суареса Чарриса. Форвард оформил покер, а окончательный счет установил Кордоба. Венесуэла упустила плей-офф, который уже был у команды в руках. За команду сыграли бывший нападающий Шахтера Кевин Келси и вингер Кривбаса Глейкер Мендоса.

Судьбу поединка Перу и Парагвая решил точный удар Галарсы на 78-й минуте. Этот минимальный результат позволил гостям завершить квалификацию на позитивной ноте. Чили на своем поле сыграл в сухую ничью с Уругваем.

Боливия набрала 20 очков и в последний момент оставила Венесуэлу ни с чем. Аргентина (38) выиграла отбор, набрав даже меньше баллов, чем в прошлом цикле (39).

Чемпионат мира-2026. Квалификация (Юж. Америка), 18-й тур

Эквадор – Аргентина 1:0

Гол: Валенсия, 45+13 (пен.)

Удаления: Кайседо, 50 – Отаменди, 31

Боливия – Бразилия 1:0

Голы: Мигелито, 45+4 (пен.)

Венесуэла – Колумбия 3:6

Голы: Сеговия, 3, Мартинес Дж., 12, Рондон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

Перу – Парагвай 0:1

Гол: Галарса, 78

Чили – Уругвай 0:0