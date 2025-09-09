Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO прокомментировал потерю очков в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Не получилось выиграть, не получилось создать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадку только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Я понимаю, что было тяжело против пятерых защитников.

Во-первых, поле было очень тяжелым для того, чтобы создавать моменты. Во-вторых, соперник совсем по-другому играл – не так, как против Исландии. Они были очень компактны, они вообще не дали никаких зон.

Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, должны были больше создавать моментов, но, к сожалению, не получилось.

Да, нам сбило игру, когда нам поставили пенальти. Но если в другие ворота не ставят пенальти на 3-й минуте, я не думаю, что это что-то поменяло бы в игре. Это решение арбитра, они проверяли VAR, я не могу это комментировать.

Замена Ваната? У него было повреждение. Мне в перерыве врач сказал, что он чувствует, но он берется за игру. Мы не то, что не рисковали, а нужна была интенсивность в игре. Если игрок что-то чувствует, то, наверное, он не будет играть на 100 процентов.

Теперь нет права на ошибку? Я это понимал, даже перед этой встречей, но футбол – это такая игра. Иногда очень тяжело сломать такую оборону, ещё и на таком поле. Поэтому я уверен, я сказал ребятам: «Сейчас надо думать о следующей игре, и у нас уже нет шансов терять очки».

Я очень расстроен, что мы не выиграли эту игру. И очень расстроен, что мы, к сожалению, не создали достаточно моментов, чтобы выиграть эту игру. Болельщикам – терпение, ждите следующей игры. Я уверен, что мы будем делать всё для победы.