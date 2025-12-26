Бывший президент Феррари Лука ди Монтедземоло поделился громким заявлением о перспективах футбольной Болоньи и легендарной итальянской гоночной команды. Своё заявление он сделал после поражения клуба из Болоньи в финале Суперкубка Италии от Наполи со счётом 0:2.

Во время общения с журналистами ди Монтедземоло ответил на вопрос о том, кто быстрее добьётся большого трофея — футбольная Болонья или Феррари в Формуле-1.

Кто раньше завоюет трофей — Болонья или Феррари? При нынешней ситуации в Маранелло первой титул выиграет Болонья, — приводит слова ди Монтедземоло издание GPblog.

Отметим, что Болонья в последний раз становилась чемпионом Италии ещё в 1964 году. В то же время в 2025 году команда сумела выиграть Кубок Италии, подтвердив прогресс под руководством нынешнего тренерского штаба.

Что касается Феррари, то команда из Маранелло в последний раз выигрывала Кубок конструкторов в 2008 году, а чемпионский титул в личном зачёте пилотов датируется 2007 годом.