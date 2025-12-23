Наставник Болоньи Винченцо Итальяно прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Италии против Наполи с счетом 0:2, поделившись впечатлениями от игры.

«Мы сделали все возможное против команды, которая превзошла все наши ожидания, а Нерес провел отличный матч. Фергюсон имел шанс сравнять счет, но как только мы пропустили второй гол, на этом все и закончилось. Наполи показал фантастическую игру, мы отдали все силы, но не смогли подняться до их уровня. Жаль, но именно такие матчи помогают команде расти.

Равалья великолепно сыграл в предыдущем матче, у него была небольшая ошибка, но это ничего не меняет. Он очень переживает за этот клуб, словно цвета Болоньи вытатуированы у него на коже.

Жаль, но мы проиграли из-за действительно отличной игры соперника. Дойти до финала никогда не бывает легко, мы работаем над ошибками, чтобы улучшить свою игру в будущем. Мы, как и раньше, участвуем в нескольких разных турнирах и ни в коем случае не должны терять бдительность.

Я ни о чем не жалею, потому что ребята выложились на полную. Возможно, самой большой ошибкой было стремление прорваться через оборону соперника и нехватка терпения, но мы играли против действующих чемпионов Италии. Мы достойно выступили на этом турнире», — приводит слова Итальяно Football-Italia.