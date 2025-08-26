Павел Василенко

Кристал Пэлас готовит громкое возвращение. Лондонский клуб заинтересован в трансфере 25-летнего полузащитника сборной Англии Конора Галлахера, который в настоящее время защищает цвета мадридского Атлетико.

Галлахер хорошо знаком фанатам «орлов» – в сезоне 2021/22 он уже выступал в составе Кристал Пэлас и запомнился своей работоспособностью и яркой игрой в центре поля. Теперь же он сам рассматривает вариант аренды, чтобы получить больше игровой практики накануне чемпионата мира 2026 в США.

Интерес лондонцев подогревается еще и кадровыми потерями: после перехода Эбереци Эзе в Арсенал команда стремится укрепить среднюю линию.

За Атлетико Галлахер выступает с августа 2024 года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей и забил четыре гола, однако сейчас может оказаться перед новым вызовом – возвращением в Английскую Премьер-лигу.