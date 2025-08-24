Симеоне не опускает руки после неудачного старта Атлетико
«Кольчонерос» не знают вкуса побед в Ла Лиге
22 минуты назад
Дієго Симеоне / Фото - Getty Images
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги матча 2 тура Ла Лиги против Эльче (3:2). Его слова приводит Into the Calderon.
Разочарование болельщиков? У нас такие же чувства. Мы отдали все для победы, но не смогли выиграть. Работаем усердно изо всех сил, стараемся использовать лучшие качества наших игроков.
Мы не можем предать свои принципы - в обоих матчах мы как минимум не заслуживали поражений, - сказал тренер Атлетико.
