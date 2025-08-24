Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги матча 2 тура Ла Лиги против Эльче (3:2). Его слова приводит Into the Calderon.

Разочарование болельщиков? У нас такие же чувства. Мы отдали все для победы, но не смогли выиграть. Работаем усердно изо всех сил, стараемся использовать лучшие качества наших игроков.

Мы не можем предать свои принципы - в обоих матчах мы как минимум не заслуживали поражений, - сказал тренер Атлетико.