Павел Василенко

Тоттенхэм завершает подготовку долгожданного усиления состава. Журналист Бен Джейкобс объявил, что лондонцы достигли соглашения по трансферу Эберечи Эзе.

Тоттенхэму нужен был новый номер 10. Полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон не выйдет на поле в течение следующих нескольких месяцев из-за разрыва крестообразных связок.

В этом году победители Лиги Европы согласовали переход полузащитника Кристал Пэлас Эберечи Эзе. Ранее англичанина связывали с Арсеналом в это трансферное окно. Однако, похоже, он перейдет в другой клуб из столицы.

Джейкобс сообщил, что Тоттенхэм и Кристал Пэлас договорились о условиях трансфера Эзе. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Точная цена 27-летнего игрока пока не разглашается. Предыдущие сообщения СМИ свидетельствовали о сумме около 55-60 миллионов фунтов стерлингов.

Эзе провел за Кристал Пэлас 169 матчей, забил 40 голов и сделал 28 результативных передач.

Тоттенхэм начал новый сезон в АПЛ с победы над Бёрнли со счетом 3:0. Во втором туре команда Томаса Франка сыграет на выезде с Манчестер Сити.