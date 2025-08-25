Павел Василенко

Матч второго тура Английской Премьер-лиги между Кристал Пэлас и Ноттингем Форест (1:1) запомнился не только событиями на поле. Атмосферу на «Селхерст Парк» омрачил инцидент на трибунах, который уже получил громкий резонанс.

Фанаты хозяев развернули провокативный баннер с изображением владельца Ноттингем Форест Эвангелоса Маринакиса и игрока Моргана Гиббса-Уайта. На рисунке также фигурировал активист, который приставил пистолет к виску футболиста.

Кроме этого, на баннере и в выкриках болельщиков прозвучали серьезные обвинения против Маринакиса: в коррупции, договорных матчах и даже употреблении наркотиков. Досталось и чиновникам УЕФА, которых фанаты тоже обвиняли в непрозрачных действиях.

Маринакис не впервые становится мишенью подобных атак, однако каждый раз категорически отрицает любые обвинения. На этот раз, однако, последствия могут быть ощутимыми. По информации The Athletic, Английская футбольная ассоциация уже начала расследование и рассматривает возможность наложения штрафов на Кристал Пэлас.

Скандальный баннер стал главной темой после матча, затмив даже результат игры.