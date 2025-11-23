Капитан Шахтера Валерий Бондарь поделился впечатлениями о том, как его команда сумела разгромить Оболонь со счетом 6:0 в матче 13-го тура УПЛ.

«В принципе, и игра сложилась, и, конечно, тренер всегда дает наставления, мы всегда выходим и стараемся это делать. Поэтому сказал не сбавлять обороты и давить еще больше на соперника, быстро забирать себе мяч, когда мы его теряем, и проводить уже свою атаку.

Да, не было много места, скажем так, но после 2-го и 3-го мячей уже, думаю, игра совсем пошла другая, команде соперника уже было трудно что-то сделать, а мы, думаю, за счет того, что выполняли все то, что от нас требуют, команда на поле очень хорошо все делала, энергично и с хорошей агрессией», – рассказал Бондар в эфире УПЛ ТВ.