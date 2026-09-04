Сергей Разумовский

Саудовский журналист Халид аз-Захрани сообщил в социальной сети Х, что Аль-Ахли рассматривает досрочное прекращение аренды украинского полузащитника Артема Бондаренко. Футболист присоединился к команде 21 августа, а договор с Шахтером действует до 30 июня 2027 года и содержит опцию выкупа.

Клуб изучает два варианта: вернуть Бондаренко в Шахтер или оставить его, но не заявлять на чемпионат Саудовской Аравии. Во втором случае украинец сможет выступать только в азиатской Лиге чемпионов.

Неопределенность возникла после увольнения 3 сентября спортивного директора Руй Педру, с участием которого состоялся трансфер. Возможной причиной называют и зарплату: представители украинца якобы рассчитывали на 1,3 миллиона евро в год, тогда как предыдущее руководство согласовало 2,5 миллиона.

Дебют Бондаренко оказался неудачным: в матче с Аль-Холудом он сыграл 87 минут без результативных действий, а Аль-Ахли проиграл 1:3. Игру с Аль-Хилялем хавбек пропустил из-за отсутствия в заявке, а команда уступила 0:3. Еще 28 минут украинец провел в победной встрече Межконтинентального кубка с Оклендом – 1:0.

По состоянию на 4 сентября клуб не объявлял о разрыве контракта. В СМИ также писали о возможном выкупе за восемь миллионов евро.

Напомним, в случае возвращения в Шахтер Бондаренко не сможет играть в Лиге чемпионов, поскольку не заявлен на турнир.