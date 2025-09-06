Сборная Украины потерпела поражение от Франции в первом матче квалификации чемпионата мира-2026, уступив со счетом 0:2.

Однако для нескольких игроков национальной команды этот поединок стал особенным. Полузащитники донецкого Шахтера Артем Бондаренко и Олег Очеретько, а также вингер киевского Динамо Назар Волошин впервые сыграли за главную команду страны.

Матч они начали на скамейке запасных, но в конце получили свой шанс. На 82-й минуте на поле появились Бондаренко и Очеретько, которые заменили Георгия Судакова и Егора Ярмолюка. Через пять минут к ним присоединился Волошин, который заменил Александра Зинченко.

Однако свежие силы не помогли изменить ход встречи - французы во главе с Килианом Мбаппе уверенно довели матч до победы.