Болельщики выбрали Льва матча Украина - Франция
Несмотря на проигрыш один на один в эпизоде с Мбаппе, Забарный провел хороший матч
около 2 часов назад
Илья Забарный / фото - УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный получил звание Льва матча в поединке против сборной Франции.
За него свои голоса отдали 41% болельщиков, которые приняли участие в голосовании.
Напомним, что украинская команда проиграла матч со счетом 0:2. Первый гол за Францию забил Майкл Олис на 10-й минуте, в этом эпизоде недоработали центральные полузащитники сине-желтых. На 82-й минуте второй гол французов забил Килиан Мбаппе, обыграв один на один как раз Илью Забарного. Но несмотря на это, болельщики отметили качество игры защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного и присвоили ему звание лучшего игрока матча.