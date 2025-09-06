Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал успех своей команды в матче против Украины (2:0) на старте отбора к чемпионату мира.

«Это был важный матч из-за небольшого количества игр. Мы знали, что у нас есть качество. Есть некоторые основные моменты, но их нужно будет подтвердить. Мы всего лишь выиграли только 2:0. Мы не пропустили ни одного гола, но у них были два отличных момента. Всегда лучше побеждать. Во вторник мы встретимся с лидерами нашей группы.

Очень энергозатратно подниматься высоко и прессинговать. Это началось с нападающих, которые сделали много пробежек. Затем мы уменьшили интенсивность наших пробежек. Контролируя всё на протяжении 90 минут... Не думаю, что было ослабление, а скорее сильный момент со стороны соперника. Мы также закончили лучше. Это молодая команда, которой нужны повторения для приобретения опыта и чёткости», — сказал Дешам.