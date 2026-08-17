Украинский полузащитник Шахтера близок к сенсационному трансферу в Саудовскую Аравию
Футболист покинет Украину?
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко близок к переезду в Саудовскую Аравию.
По информации журналиста Валида Саида, Аль-Ахли находится на финальной стадии переговоров по трансферу 25-летнего украинца. Стороны уже приблизились к достижению соглашения, поэтому сделка может быть оформлена в ближайшее время.
В прошлом сезоне Бондаренко в составе Шахтера провел 42 матча, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.