Павел Василенко

Аль-Ахли украинского полузащитника Артема Бондаренко дома разгромил Аль-Рияд (5:0) в рамках пятого тура чемпионата Саудовской Аравии.

26-летний хавбек вышел в стартовом составе хозяев, заработал пенальти для своей команды и покинул поле на 62-й минуте.

Бондаренко выступает за саудовскую команду на правах аренды из Шахтера, которая рассчитана до лета 2027 года.

Аль-Ахли занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре во вторник, 8 сентября, команда Марино Пушича будет гостить у Аль-Кадисии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Про-лига, 5-й тур

Аль-Ахли – Аль-Рияд – 5:0

Голы: Тоуні, 16 (пенальти), 61 (пенальти), Сперацян, 43, Тринкау, 45+2, Масуд, 87.