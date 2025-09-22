Бонматі в третий раз подряд стала обладательницей женского Золотого мяча.
Очередной успех испанки
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Футболистка Барселоны и сборной Испании Айтана Бонмати в третий раз подряд стала обладательницей женского Золотого мяча. Главную индивидуальную награду в женском футболе победительнице вручил экс-полузащитник сине-гранатовых и сборной Испании Андрес Иньеста.
Мероприятие, организованное журналом France Football, проходит в парижском театре Шатле.
За всю историю награды в пятый (причем подряд) из семи раз она достается футболисткам Барселоны. Ранее дважды побеждала Алексия Путельяс.