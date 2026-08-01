Борьба за Салаха продолжается. Клуб украинцев предложил египтянину 34 миллиона евро
Футболист находится в статусе свободного агента
Мохамед Салах, который в конце прошлого сезона покинул Ливерпуль, продолжает рассматривать варианты для продолжения карьеры. Одним из главных претендентов на подписание египетского вингера стал турецкий Трабзонспор.
После того как Бешикташ вышел из переговоров с 34-летним футболистом, к борьбе активно подключился клуб из Трабзона. По информации турецких СМИ, руководство Трабзонспора уже сделало официальное предложение игроку.
Египтянину предложили двухлетний контракт с зарплатой от 16 до 17 миллионов евро за сезон. Часть финансирования сделки обеспечат спонсоры клуба, а общая сумма контракта может достичь примерно 34 миллионов евро.
Информацию о серьёзном интересе Трабзонспора также подтвердил известный инсайдер Санти Ауна, что свидетельствует о реальных шансах на осуществление этого громкого трансфера.
В турецком клубе надеются, что приход Салаха поможет команде навязать борьбу грандам местного футбола — Галатасараю и Фенербахче, а также прервать многолетнее доминирование действующего чемпиона.
Салах покинул Ливерпуль после девяти сезонов, в течение которых провел 442 матча, забил 257 голов и отдал 123 результативные передачи. Вместе с «красными» он дважды выиграл Английскую Премьер-лигу и однажды триумфировал в Лиге чемпионов.
Интересно, что ныне цвета Трабзонспора уже защищают двое украинцев — защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский. Если трансфер состоится, они станут партнерами одного из лучших футболистов современности.