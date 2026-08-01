Павел Василенко

Мохамед Салах, который в конце прошлого сезона покинул Ливерпуль, продолжает рассматривать варианты для продолжения карьеры. Одним из главных претендентов на подписание египетского вингера стал турецкий Трабзонспор.

После того как Бешикташ вышел из переговоров с 34-летним футболистом, к борьбе активно подключился клуб из Трабзона. По информации турецких СМИ, руководство Трабзонспора уже сделало официальное предложение игроку.

Египтянину предложили двухлетний контракт с зарплатой от 16 до 17 миллионов евро за сезон. Часть финансирования сделки обеспечат спонсоры клуба, а общая сумма контракта может достичь примерно 34 миллионов евро.

Информацию о серьёзном интересе Трабзонспора также подтвердил известный инсайдер Санти Ауна, что свидетельствует о реальных шансах на осуществление этого громкого трансфера.

В турецком клубе надеются, что приход Салаха поможет команде навязать борьбу грандам местного футбола — Галатасараю и Фенербахче, а также прервать многолетнее доминирование действующего чемпиона.

Салах покинул Ливерпуль после девяти сезонов, в течение которых провел 442 матча, забил 257 голов и отдал 123 результативные передачи. Вместе с «красными» он дважды выиграл Английскую Премьер-лигу и однажды триумфировал в Лиге чемпионов.

Интересно, что ныне цвета Трабзонспора уже защищают двое украинцев — защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский. Если трансфер состоится, они станут партнерами одного из лучших футболистов современности.