Денис Седашов

Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил травму во время матча группового этапа чемпионата мира-2026 против команды Ирана (1:1). 34-летний нападающий покинул поле на 57-й минуте встречи.

По информации технического директора сборной, у форварда выявлены проблемы с подколенным сухожилием. Египетская футбольная ассоциация сообщила, что игрока отправили на рентген и углубленное медицинское обследование для определения степени тяжести травмы. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Сборная Египта набрала пять очков, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. В 1/16 финала турнира египтяне сыграют против сборной Австралии.