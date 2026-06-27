Салах получил травму в матче ЧМ-2026 против Ирана
У игрока обнаружены проблемы с подколенным сухожилием
около 4 часов назадПодписаться в
Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил травму во время матча группового этапа чемпионата мира-2026 против команды Ирана (1:1). 34-летний нападающий покинул поле на 57-й минуте встречи.
По информации технического директора сборной, у форварда выявлены проблемы с подколенным сухожилием. Египетская футбольная ассоциация сообщила, что игрока отправили на рентген и углубленное медицинское обследование для определения степени тяжести травмы. Точные сроки восстановления пока неизвестны.
Сборная Египта набрала пять очков, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. В 1/16 финала турнира египтяне сыграют против сборной Австралии.
Материалы по теме
Сборная Сенегала установила рекорд среди африканских команд на чемпионатах мира.
около 10 часов назад