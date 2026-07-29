Павел Василенко

Форвард сборной Украины и Жироны Владислав Ванат остаётся среди главных трансферных целей турецкого Трабзонспора этим летом. После ухода Фелипе Аугусто клуб активизировал поиски нового нападающего, и кандидатура украинца снова оказалась на первом месте.

По информации Takagazete, в последнее время условия потенциального перехода стали значительно выгоднее для Трабзонспора. Жирона, которой принадлежат права на нападающего, готова пересмотреть свои финансовые требования. Если ранее испанский клуб оценивал игрока в 15 миллионов евро, то теперь не исключает меньшей суммы или более гибкой схемы выплат.

Весной Ванат получил травму подколенного сухожилия в матче Ла Лиги против Вильярреала, из-за чего досрочно завершил сезон. Несмотря на это, украинец успел провести 29 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал две результативные передачи.

Контракт 24-летнего форварда с Жироной действует до 30 июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.