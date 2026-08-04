Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино столкнулся с новой волной давления после провала инициативы по частичной приватизации коммерческих прав чемпионата мира. Как сообщает The Times, руководство УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола (АФК) сформировало совместный альянс, который стремится добиться смены руководства мирового футбола.

По информации источников, если Инфантино откажется оставить пост и будет баллотироваться на четвертый президентский срок в марте, его оппоненты готовы прибегнуть к ряду жестких мер.

Одним из главных сценариев называют так называемый «бойкот управления». Представители трех конфедераций могут отказаться от участия в работе Совета ФИФА и профильных комитетов, а также не поддерживать решения организации, что существенно усложнит ее деятельность.

Кроме того, в УЕФА якобы готовы вернуться к проекту Глобальной лиги наций, разработанному еще в 2017 году. По замыслу, турнир мог бы стать альтернативой чемпионату мира под эгидой ФИФА.

По данным The Times, после начала скандала Инфантино смог заручиться открытой поддержкой лишь 15 из 211 национальных ассоциаций. Несколько федераций, включая Англию, Уэльс, Сербию, Швецию и Финляндию, отозвали свои письма поддержки. В то же время Марокко, Катар, Ливан, Кувейт и Шри-Ланка остались среди тех, кто продолжает поддерживать действующего президента.

По информации RMC Sport, на следующей неделе во время матча Суперкубка УЕФА между ПСЖ и «Астон Виллой» президент УЕФА Александер Чеферин проведет ряд важных встреч относительно будущего мирового футбола. Одной из ключевых фигур переговоров называют президента ПСЖ Насера Аль-Хелайфи, которого некоторые СМИ считают потенциальным кандидатом на руководящую роль в ФИФА.

В то же время TalkSport сообщает, что УЕФА также ведет консультации с Европейской клубной ассоциацией относительно возможного бойкота клубного чемпионата мира-2029, который планирует провести ФИФА.

По словам собеседника The Times, конфедерации намерены использовать все доступные механизмы, чтобы добиться смены руководства мирового футбола, если Инфантино откажется добровольно оставить свою должность.