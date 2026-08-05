Павел Василенко

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском Реале стало значительно определённее. По информации Marca, переговоры о продлении контракта бразильского форварда существенно продвинулись после встречи представителей футболиста с руководством клуба.

Переговорный процесс, который фактически находился в тупике почти год, получил новый импульс после визита в Мадрид агентов компании Roc Nation, представляющей интересы Винисиуса. Во время встречи стороны обсуждали не только будущее бразильца, но и возможный переход защитника Яна Диоманде.

По данным источника, окончательной договорённости пока нет, однако переговоры проходят в позитивном ключе, а шансы на подписание нового контракта значительно возросли.

Ситуация была непростой для Реала, ведь действующее соглашение футболиста истекает 30 июня 2027 года, и уже с января он сможет вести переговоры с другими клубами как свободный агент.

Ранее интерес к Винисиусу приписывали Арсеналу, однако британские СМИ сообщали, что сам футболист предпочитает продолжение карьеры именно в Мадриде, даже несмотря на то, что начальные условия нового контракта не полностью соответствовали его финансовым ожиданиям.

В то же время бразилец уже работает под руководством нового наставника Жозе Моуринью. После первых тренировок форвард положительно отозвался о работе с командой и заверил, что доволен подготовкой к новому сезону.

Отдельное внимание привлекла активность Винисиуса в социальных сетях. В день ключевых переговоров он неожиданно удалил почти все свои публикации в Instagram, оставив лишь видео в формате Reels, а также убрал фотографию профиля.

Такой шаг мгновенно вызвал волну обсуждений среди болельщиков, которые связали «затемнение» страницы именно с переговорами о будущем футболиста в мадридском клубе.