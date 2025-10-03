Борнмут и Фулхэм открывали программу 7 тура АПЛ. Матч завершился волевой победой хозяев.

Команды на протяжении 70 минут играли без голов, пока Сессеньон не нашёл свой момент, открыв счёт в пользу гостей из Лондона.

Команде Андони Ираолы понадобилось 8 минут, чтобы сравнять счёт благодаря индивидуальному проходу Семеньо.

Следующего гола в матче пришлось ждать недолго - Клюйверт на 84-й минуте перевернул матч в пользу Борнмута.

В компенсированное время дубль Семеньо установил окончательный результат встречи.

АПЛ. 7 тур

Борнмут - Фулхэм 3:1

Голы: Семеньо, 78, 90+6, Клюйверт, 84 - Сессеньон, 70

