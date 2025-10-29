Боруссия Д остановила Айнтрахт на пути к Кубку Германии
Дортмунд шагает в 1/8 финала
38 минут назад
Юлиан Брандт / Фото - Боруссия Дортмунд
Айнтрахт в рамках 1/16 финала Кубка Германии встречался с Боруссией Д. Во Франкфурте судьба победителя определилась в серии пенальти.
В основное время команды обменялись голами Кнауффа и Брандта. Игра перешла в серию пенальти, где футболисты Айнтрахта дважды промахнулись, подарив Дортмунду путевку в следующий раунд.
Кубок Германии. 1/16 финала
Айнтрахт - Боруссия Д 1:1 (2:4 по пенальти)
Голы: Кнауфф, 7 - Брандт, 48
