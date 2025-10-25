В заключительном матче субботы восьмого тура Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем стадионе Сигнал Идуна Парк принимала Кельн.

Хозяева на протяжении всего поединка выглядели значительно сильнее соперника и доминировали по всем игровым показателям, однако долгое время не могли воплотить свои моменты в забитые голы.

Когда казалось, что встреча завершится безрезультативной ничьей, судьба улыбнулась Дортмунду, ведь Максимилиан Баэр сумел пробить оборону гостей и принес Боруссии трудовую победу.

Бундеслига. 8-й тур, 25 октября

Боруссия Дортмунд – Кельн – 1:0

Гол: Баэр, 90+6