Боруссия Д предложила новый контракт своему тренеру
Детали нового соглашения
около 1 часа назад
Нико Ковач / Фото - Боруссия Дортмунд
53-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.
Ковач и его тренерский штаб приняли команду прошлой зимой, когда клуб занимал 11 место в Бундеслиге, и благодаря сумасшедшему финальному рывку снова вывели Боруссию в Лигу чемпионов.
Новый сезон Боруссия Д начала с ничьей против Санкт-Паули в 1 туре Бундеслиги (3:3).
