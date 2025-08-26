53-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

Ковач и его тренерский штаб приняли команду прошлой зимой, когда клуб занимал 11 место в Бундеслиге, и благодаря сумасшедшему финальному рывку снова вывели Боруссию в Лигу чемпионов.

Новый сезон Боруссия Д начала с ничьей против Санкт-Паули в 1 туре Бундеслиги (3:3).

