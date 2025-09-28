После осечки в стартовом туре Милан сумел наладить игру, одержав три победы подряд в чемпионате без пропущенных голов - это лучшая серия за последние пять лет.

Прошлые выходные дубль Кристиана Пулишича принес "россонери" победу 3:0 над Удинезе, что позволило подняться до топ-3 Серии А.

А во вторник Милан продолжил борьбу за первый за более чем два десятилетия Кубок Италии, легко обыграв Лечче, оставшийся вдесятером. Матч завершился еще одной победой 3:0.

Успешным вечер был и для нападающих: Сантьяго Хименес наконец прервал голевую засуху, а Пулишич и Кристофер Нкунку также отличились.

Как и ожидалось, вернувшись, Массимилиано Аллегри сделал акцент на защите - команда сохранила "сухие" ворота в пяти из шести матчей, включая кубковые.

В середине недели наставник Милана был вынужден смотреть игру с трибун из-за дисквалификации, полученной за инцидент в финале Кубка Италии-2024. В воскресенье ожидается противостояние двух эмоциональных тренеров: Аллегри против Антонио Конте.

Аллегри лишь дважды побеждал Конте в девяти очных встречах, и эта дуэль станет для них первой почти за 12 лет. Несмотря на историческое преимущество над Наполи дома, Милан проиграл семь из последних 12 очных матчей на Сан-Сиро, включая поражение 0:2 прошлой осенью.

Действующие чемпионы Италии с Наполи хорошо стартовали в новом сезоне: в четырех внутренних матчах набрали максимальные 12 очков.

Уступив 0:2 Манчестер Сити в Лиге чемпионов, когда Джованни Ди Лоренцо получил красную карточку уже на 20-й минуте, команда быстро восстановилась и в понедельник победила Пизу 3:2.

Первый гол Билли Гилмора задал тон, а позже Лоренцо Лука забил свой дебютный мяч. Эмоциональный Конте даже пробежал вдоль бровки праздновать вместе с форвардом. Благодаря этой победе "Наполи" оторвался от "Ювентуса" на два очка.

Под руководством Конте команда проиграла лишь два из 21 выездного матча в Серии А, так что приезд на Сан-Сиро не должен пугать "партенопейцев".

Состав команд и новости

В Милане Сантьяго Хименес, забивший в Кубке, будет бороться за место в старте с восстановившимся после травмы Нкунку, тогда как лучший бомбардир Пулишич должен выйти с первых минут. Рафаэль Леау после повреждения икры может вернуться хотя бы в заявку.

Лука Модрич, пропустивший кубковую игру, будет управлять полузащитой, что обещает интересное противостояние с Кевином Де Брюйне. Вратарь Майк Меньян восстановился и готов играть, но новичок Ардон Яшари все еще травмирован.

У Наполи проблемы с обороной: отсутствуют Амир Ррахмани, Маттиас Оливера, Леонардо Спинаццола, Алессандро Буонджорно идлительно травмированный Ромелу Лукаку. В полузащиту же возвращаются Франк Замбо Ангисса и Станислав Лоботка.

Вероятные составы

Милан: Менян; Томори, Габбия, Павлович; Саелемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Эстуниньян; Пулишич, Хименес

Наполи: Мерет; Ди Лоренцо, Беукема, Жезус, Гутьеррес; Лоботка; Политано, Ангисса, Де Брюйне, Мактоминай; Хойлунд

