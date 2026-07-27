Сергей Разумовский

Защитник Боруссии Мёнхенгладбах Юхим Конопля не сможет помочь команде на старте нового сезона из-за травмы, полученной в товарищеском матче против Рот-Вайсса (2:1), однако украинский защитник был вынужден покинуть поле досрочно.

Прессслужба немецкого клуба сообщила результаты медицинского обследования футболиста сборной Украины. У 26-летнего Конопли диагностировали разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена.

Украинец начал контрольный поединок против Рот-Вайсса в стартовом составе Боруссии Мёнхенгладбах. Однако уже на 10-й минуте встречи он почувствовал дискомфорт в правом колене и был вынужден обратиться к тренерскому штабу с просьбой о замене.

Из-за этого повреждения правый защитник пропустит по меньшей мере несколько ближайших недель. В то же время точные сроки его восстановления на данный момент не разглашаются. В клубе пока не уточнили, когда именно футболист сможет вернуться к полноценным тренировкам и принять участие в официальном матче.

Юхим Конопля присоединился к Боруссии Мёнхенгладбах после перехода из донецкого Шахтёра. Стороны подписали долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2029 года. По оценке Transfermarkt, ориентировочная трансферная стоимость украинского футболиста составляет 5 миллионов евро.