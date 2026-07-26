Павел Василенко

Стали известны подробности травмы защитника менхенгладбахской Боруссии и сборной Украины Юхима Конопли. К счастью для футболиста, худшие опасения не подтвердились, а восстановление займет значительно меньше времени, чем ожидалось после неприятного эпизода.

Напомним, украинец получил повреждение в контрольном матче против Рот-Вайсс Эссен (2:1). Конопля вышел в стартовом составе, однако уже на 10-й минуте после одного из игровых эпизодов почувствовал сильную боль в колене и попросил замену.

Первые сообщения были тревожными – появилась информация о возможном разрыве передней крестообразной связки, что могло оставить футболиста вне игры на длительный срок. Однако дальнейшее медицинское обследование опровергло этот диагноз.

Как сообщил журналист Sky Sport News Germany Марлон Ирльбахер, у Конопли обнаружили повреждение внутренней связки колена. Такая травма не требует оперативного вмешательства, а на восстановление понадобится лишь несколько недель.

Таким образом, 26-летний украинец избежал серьезной травмы.