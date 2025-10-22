Манчестер Сити на выезде победил Вильярреал, Копенгаген и дортмундская Боруссия забили шесть мячей.
Сыграно еще два матча ЛЧ
22 минуты назад
Фото - Getty Images
В матче третьего тура Лиги чемпионов английский Манчестер Сити одержал победу на выезде над испанским Вильярреалом – 2:0. За «горожан» отличились Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.
В параллельном поединке датский Копенгаген принимал дома дортмундскую Боруссию. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2.
Лига чемпионов, 3-й тур
Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Холанд, 17, Бернарду Силва, 40.
Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 2:4
Голы: Антон, 34 (автогол), Дадасон, 90 – Нмеча, 21, 76, Бенсабайни, 61 (пен), Силва, 86.