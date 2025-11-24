Бывший вратарь Динамо Денис Бойко, который сейчас работает экспертом на телевидении, признался, что не может разобраться в причинах нынешнего спада киевской команды.

Он также подчеркнул, что коллектив Александра Шовковского начал демонстрировать содержательную игру в матче против Колоса (1:2) только после того, как дважды пропустил.

«Динамо, и это проблема, за всю осень один нормальный показательный матч для себя – с Кривбассом. Вышли, забили три гола и все в порядке. Не знаю, что происходит с Динамо, что они на первый тайм выходят и начинают играть после того, как пропускают. Не понимаю, почему нельзя играть так, как во втором тайме, с первых минут», – сказал Бойко для Футбол 360.

После 13 туров Динамо имеет в активе 20 очков и занимает шестую позицию в таблице Украинской Премьер-лиги. Отставание от лидера донецкого Шахтера уже достигло десяти очков.