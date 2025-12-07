Брайтон и Вест Хэм завершили очное противостояние вничью 1:1. Все ключевые события пришлись на вторую половину встречи. На 80-й минуте защитник Брайтона Ван Хеке, пытаясь головой сбросить мяч на партнера, отправил его в направлении Данка.

Этим воспользовался Вилсон, который перехватил снаряд и, хотя и отдал не самый удобный пас на Боуэна, капитан гостей в шпагате сумел пробить точно между голкипером.

Уже в компенсированное время хозяева восстановили равновесие. После путаницы в штрафной первым на мяче оказался Ван Хеке, который исправился точной передачей на Рюттера, а француз с близкого расстояния переиграл голкипера Ареола.

Судья внимательно изучал эпизод на возможную игру рукой, однако итоговое решение засчитать взятие ворот осталось в силе.

АПЛ, 15-й тур

Брайтон — Вест Хэм 1:1

Голы: Рюттер, 90+1 - Боуэн, 73