Миколенко вошел в топ-5 рейтинга АПЛ среди фланговых защитников
Украинский защитник обладает высокой точностью передач в зону нападения
29 минут назад
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вошел в число лучших фланговых защитников английской премьер-лиги по количеству точных передач в атакующую треть поля в текущем сезоне 2025/26, свидетельствуют данные DataMB.
На счету футболиста 54 точные передачи вперед. Этот показатель смогли превзойти только трое конкурентов: Матеуш Нунес из Манчестер Сити имеет 73 успешные передачи, игрок Тоттенхэма Педро Порро отличился 61 точной передачей, а Рис Джеймс, представляющий Челси, записал на свой счет 60.
Замыкает первую пятерку Марк Кукурелья из Челси, который отстает от Миколенко всего на одну передачу и у него 53 точные передачи в зону атаки.
Фланговые защитники АПЛ с наибольшим количеством точных передач в зону нападения
- 73 – Матеуш Нунес (Манчестер Сити)
- 61 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур)
- 60 – Рис Джеймс (Челси)
- 54 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 53 – Марк Кукурелья (Челси)