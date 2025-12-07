Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вошел в число лучших фланговых защитников английской премьер-лиги по количеству точных передач в атакующую треть поля в текущем сезоне 2025/26, свидетельствуют данные DataMB.

На счету футболиста 54 точные передачи вперед. Этот показатель смогли превзойти только трое конкурентов: Матеуш Нунес из Манчестер Сити имеет 73 успешные передачи, игрок Тоттенхэма Педро Порро отличился 61 точной передачей, а Рис Джеймс, представляющий Челси, записал на свой счет 60.

Замыкает первую пятерку Марк Кукурелья из Челси, который отстает от Миколенко всего на одну передачу и у него 53 точные передачи в зону атаки.

Фланговые защитники АПЛ с наибольшим количеством точных передач в зону нападения

73 – Матеуш Нунес (Манчестер Сити) 61 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур) 60 – Рис Джеймс (Челси) 54 – Виталий Миколенко (Эвертон) 53 – Марк Кукурелья (Челси)

Ранее Миколенко помог Эвертону попасть в зону еврокубков.