Наполи готов заплатить 20 миллионов за Батагова
Украинец приблизился к переходу в топ-лигу
15 минут назад
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Защитник Трабзонспора Арсений Батагов входит в число основных претендентов на переход в зимний трансферный период.
Как сообщает Trabzonspor France, серьезный интерес к украинцу проявляет Наполи, который рассматривает возможность заключения сделки и готов выложить за центрбека сумму более 20 миллионов евро. Официальный запрос пока не направлялся, однако утверждается, что футболист уже максимально близок к потенциальному переезду в Италию.
В этом сезоне 23-летний Батагов провёл 14 матчей за турецкий клуб и отметился двумя голевыми передачами.
