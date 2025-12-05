Защитник Трабзонспора Арсений Батагов входит в число основных претендентов на переход в зимний трансферный период.

Как сообщает Trabzonspor France, серьезный интерес к украинцу проявляет Наполи, который рассматривает возможность заключения сделки и готов выложить за центрбека сумму более 20 миллионов евро. Официальный запрос пока не направлялся, однако утверждается, что футболист уже максимально близок к потенциальному переезду в Италию.

В этом сезоне 23-летний Батагов провёл 14 матчей за турецкий клуб и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Сикан покинет Трабзонспор и станет игроком бельгийского клуба.