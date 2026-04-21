Брайтон разгромил Челси и обошел лондонцев в турнирной таблице АПЛ
Синие потерпели пятое подряд поражение в чемпионате Англии
около 1 часа назад
В матче 34-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле разгромил лондонский Челси.
Счет был открыт уже на самом старте встречи. На 3-й минуте Ферди Кадиоглу удачно сыграл на подборе в штрафной и точным ударом внизу вывел свою команду вперед.
Во втором тайме чайки удвоили преимущество. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд откликнулся на передачу и безупречным ударом с границы штрафной направил мяч точно под левую штангу. Точку в матче уже в компенсированное время поставил опытный Дэнни Уэлбек, который хладнокровно замкнул прострел ударом в одно касание.
Для лондонцев это пятое поражение подряд в чемпионате Англии.
АПЛ. 34-й тур
Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1
Эта победа позволила Брайтону обойти Челси в турнирной таблице и подняться на шестое место. Теперь в активе чаек 50 очков, тогда как лондонцы с 47 баллами опустились на седьмое место.
