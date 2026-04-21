Владимир Кириченко

Вулверхэмптон покинул английскую Премьер-лигу по итогам 33 тура сезона-2025/26.

Это произошло после ничьей в матче Кристал Пэлас и Вест Хэм Юнайтед (0:0).

За пять туров до конца в активе «волков» – 17 очков. «Молотобойцы», которые находятся на 17-м месте, сыграли вничью со «стекольщиками» и набрали 33 очка.

Таким образом, команда из графства Уэст-Мидлендс потеряла математические шансы сохранить прописку в элите английского футбола по итогам текущей кампании.

На данный момент в зоне вылета также находятся Тоттенхэм Хотспур (31) и Бёрнли (20).

Ранее стало известно, что в следующем сезоне в АПЛ сыграет Ковентри Сити.