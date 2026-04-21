Стала известна первая команда, которая покинет АПЛ по итогам сезона-2025/26
Ничья в матче Кристал Пэлас – Вест Хэм решила судьбу клуба
около 1 часа назад
Вулверхэмптон покинул английскую Премьер-лигу по итогам 33 тура сезона-2025/26.
Это произошло после ничьей в матче Кристал Пэлас и Вест Хэм Юнайтед (0:0).
За пять туров до конца в активе «волков» – 17 очков. «Молотобойцы», которые находятся на 17-м месте, сыграли вничью со «стекольщиками» и набрали 33 очка.
Таким образом, команда из графства Уэст-Мидлендс потеряла математические шансы сохранить прописку в элите английского футбола по итогам текущей кампании.
На данный момент в зоне вылета также находятся Тоттенхэм Хотспур (31) и Бёрнли (20).
Ранее стало известно, что в следующем сезоне в АПЛ сыграет Ковентри Сити.
Поделиться