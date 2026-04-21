Денис Седашов

Украинские борцы греко-римского стиля Ярослав Фильчаков и Михаил Вишнивецкий завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы в Албании.

Фильчаков в весовой категории до 87 кг в малом финале победил «нейтрального» атлета с белорусским паспортом Игоря Ярошевича. Для Ярослава это уже вторая подряд бронза взрослого Евро.

В тяжелом весе (свыше 130 кг) свой успех праздновал Вишнивецкий, который одолел представителя Азербайджана Беку Канделаки. Для Михаила эта медаль стала первой в карьере на взрослой чемпионате Европы.

22 апреля в бронзовых финалах выступят Александр Грушин (до 67 кг) и Владлен Козлюк (до 97 кг). Кроме того, соревнования начнут представительницы женской борьбы.