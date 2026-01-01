Полузащитник Боруссии Д Паскаль Гросс возвращается в Брайтон, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

34-летний центральный полузащитник после 1.5 лет в Дортмунде решил вернуться в клуб, в котором провел лучшие годы игровой карьеры.

Немец присоединился к Брайтону с момента продвижения в АПЛ в 2017 году, проведя на побережье Северного моря 7 сезонов. На его счету 261 матч, 32 гола, 53 ассиста.

Летом 2024 Паскаль вернулся на родину, получив приглашение от Боруссии Д. В текущем сезоне Гросс сыграл 16 матчей: 2 ассиста.

