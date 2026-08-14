Полузащитник Динамо Владимир Бражко прокомментировал поражение от Карабаха (0:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций.

«Сейчас испытываю только негативные эмоции. К сожалению, этот еврокубковый сезон для нас завершен. Очень сложная игра, мы не допускали много ошибок, но пропускали мячи с полумоментов, особенно в первом тайме.

Первая тридцатиминутка была трудной, а во втором тайме несколько переломили ход игры, создавали моменты. В частности, у меня была возможность, и обидно не воспользоваться ею. Чувствую вину и беру ответственность на себя, поэтому хочу извиниться перед болельщиками. Нет никаких оправданий. Если бы забил мяч, всё сложилось бы иначе.

Нужно проанализировать то, что произошло, а также сосредоточиться на чемпионате, ведь в воскресенье игра против «Колоса». Конечно, обидно, но нужно совершенствоваться как мне лично, так и команде в целом. Надеюсь, в следующем году будет лучше, но сегодня горькое поражение. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками», – цитирует Бражко клубная пресс-служба.