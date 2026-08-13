Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение бело-синих в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций от азербайджанского Карабаха (0:2).

«Карабах максимально использовал все свои возможности.

Во втором тайме инициатива была за нами. У нас было три реальных голевых момента. Но, возможно, нам просто не повезло, и мы не смогли воспользоваться этими шансами.

В первые минуты команда играла агрессивнее. Мы старались держать мяч под контролем, больше рассчитывали на Пономаренко. Делали все возможное, чтобы владение мячом было за нами», – цитирует Костюка издание azerisport.com.